Вышний Волочек, Тверская область, , 12:54 — REGNUM Двое рабочих получили травмы при монтаже башенного крана в Тверской области 23 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Башенный кран

Инцидент произошёл на острове Лисий Вышневолоцкого водохранилища. По предварительным данным, двое работников, монтировавших башенный кран, упали с высоты 10 метров. Оба получили серьёзные травмы и были госпитализированы.

По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. На месте происшествия работают следователи и полицейские. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.