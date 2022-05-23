Мурманск, 23 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Мурманске с 27 по 29 мая будет в рамках форума «КультАрктика» курсировать экскурсионный троллейбус, сообщили в региональном минкульте.

Nikolay Belyaev Мурманск

«В течение трёх дней форума в Мурманске будет курсировать брендированный троллейбус в стилистике форума. Всех пассажиров фирменного троллейбуса ждёт сюрприз — экскурсия от специалистов Мурманского областного краеведческого музея», — рассказали в Минкульте региона.

Форум «КультАрктика» пройдет в Мурманске в период празднования 84-й годовщины образования Мурманской области с 27 по 29 мая. Мероприятия форума отвечают задаче устойчивого регионального развития Арктической зоны Российской Федерации на основе самобытной культуры, экологичного туризма и креативного предпринимательства.

Как сообщало ИА REGNUM, предпринимателям Мурманской области, готовым строить модульные гостиницы, окажут поддержку.