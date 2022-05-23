Москва, , 12:52 — REGNUM У России нет много возможностей для защиты российского военного на Украине, в отношении которого идет судебный процесс. Об этом сегодня, 23 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Суд Marco Verch Professional Photographer and Speaker

По его словам, «безусловно, власти России волнует судьба гражданина РФ, это первоочередное значение для страны. Но нет возможностей для защиты его интересов на месте.

«Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам», — заверил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ писали, что российский военный якобы предстанет перед судом за убийство жителя Сумской области.

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