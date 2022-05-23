* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 23 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Заместитель официального представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовал законопроект из 15 статей, в котором подробно описывается, как комиссия будет работать с афганскими политическими деятелями по возвращению их в Афганистан.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), огласил подробности того, как комиссия будет работать с афганскими деятелями по их возвращению в страну. В заявлении говорится, что комиссия выдаст специальный документ афганцам, стремящимся вернуться в Афганистан и мирно жить в стране, что «защитит их жизнь и достоинство».

В заявлении подчёркивается, что в соответствии с амнистией никто не имеет права задерживать или пытать репатриантов за их прежние гражданские или военные обязанности, и что, если им угрожает кто-либо или какое-либо учреждение, они могут уведомить об этом комиссию.

«Если у кого-то возникнет личный спор с упомянутыми лицами, он должен обратиться в комиссию, а комиссия направит обе стороны в Верховный суд. Кроме этого, никто не имеет права самовольно предпринимать что-либо», — подчеркнул Самангани.

Заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добавил, что по усмотрению комиссии и спецслужб в её работе могут принимать участие и репатрианты.

В заявлении также подчёркивалось, что этими «привилегиями» пользуются все лица, возвращающиеся в Афганистан посредством комиссии, включая бывших государственных служащих, сотрудников сил безопасности и противников афганского правящего органа, которые хотят вернуться к нормальной и мирной жизни.