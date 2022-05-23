Сеул, , 12:52 — REGNUM В 2021 году граждане Китая приобрели в Южной Корее почти 7000 зданий. Об этом сообщил представитель южнокорейской правящей партии со ссылкой на Исследовательскую службу Национального собрания (парламента).

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в общей сложности граждане КНР приобрели в Южной Корее 6640 зданий, включая квартиры. Из них 2659 объектов недвижимости расположены в провинции Кёнгидо.

Известно, что 78,1% недвижимости, приобретенной иностранцами в 2021 году, принадлежит гражданам Китая. 408 зданий было приобретено гражданами США.

Согласно отчету, в прошлом году китайцы также купили 1220 зданий в городе Инчхон и 736 зданий в Сеуле.