Москва, 23 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Прогнозировать дальнейшие отношения России и Польши пока невозможно. Об этом 23 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Что касается того, навсегда или не навсегда — ну, не совсем правильная такая постановка вопроса. Сейчас вряд ли мы можем говорить о каких-то договорных отношениях. Польша, вы знаете, давно отказалась платить давно за газ. Поэтому для того, чтобы газ поставлялся, нужны какие-то документальные договорённости, и нужна оплата», — заявил Песков.

По его словам, Польша уже отказалась платить давно, но продолжает косвенно получать российский газ, покупая его дороже с другой стороны по известной схеме реверса.

«Что будет далее, сейчас вряд ли кто-то возьмётся спрогнозировать, потому что это просто невозможно. Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», — отметил он.