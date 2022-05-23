Ханты-Мансийск, 23 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 23 мая госпитализировали шесть больных с COVID-19, 39 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Это на трёх человек больше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Нижневартовск — 9.

С начала пандемии в Югре к 23 мая насчитывается 210 453 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 448 пациентов, 2544 скончались.