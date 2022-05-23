Екатеринбург, , 12:47 — REGNUM В Уральском федеральном округе за апрель годовая инфляция возросла с 14,13% в марте до 15,21%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

Инфляция © ИА REGNUM

Для сравнения, в целом пор стране уровень инфляции был по итогам марта 16,69%. В апреле он вырос до 17,83%.

Ускорение инфляции произошло в основном из-за роста издержек поставщиков и производителей. Оно в свою очередь возникло из-за нарушений в производственно-логистических цепочках в условиях усиления со стороны США и ряда других стран санкционного давления.

При этом ускорение инфляции в апреле было заметно менее выраженным, чем в марте. На это повлияло снижение спроса на товары длительного пользования, всплеск которого отмечался в конце февраля — первой половине марта.