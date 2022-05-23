Казань, , 12:48 — REGNUM Компания «Аэрофлот» с 1 июня будет выполнять ежедневные регулярные полеты из Казани в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Самолет

Самолеты из Сочи вылетят в 11:00, посадка в аэропорту столицы Татарии намечена в 14:35. Из Казани борт отправится в 15:35 с прибытием в Сочи в 19:05.

Перелет на лайнерах Airbus A320 займет 3,5 часа. Время в городах совпадает с московским.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 26 мая новый прямой рейс свяжет столицы Татарии и Таджикистана.

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