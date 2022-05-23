Санкт-Петербург, 23 мая 2022, 12:49 — REGNUM Автобус с детьми на борту и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе «Сортавала» в Ленинградской области, сообщило 23 мая региональное издание «47 news».
ДТП произошло утром 22 мая во Всеволожском районе Ленобласти. Автобус «ПАЗ», который вез 21 воспитанника центра образования из Сосново на соревнования в Гатчину, столкнулся с легковым автомобилем недалеко от деревни Вартемяги.
«Дети не пострадали, после аварии им были выделены два других автобуса», — говорится в сообщении.