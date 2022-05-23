Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Автобус с детьми на борту и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе «Сортавала» в Ленинградской области, сообщило 23 мая региональное издание «47 news».

Kzta.ru Автобус для перевозки детей.

ДТП произошло утром 22 мая во Всеволожском районе Ленобласти. Автобус «ПАЗ», который вез 21 воспитанника центра образования из Сосново на соревнования в Гатчину, столкнулся с легковым автомобилем недалеко от деревни Вартемяги.

«Дети не пострадали, после аварии им были выделены два других автобуса», — говорится в сообщении.