Эль-Кувейт, 23 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Кувейте завершились выборы в муниципальный совет страны. Об этом 23 мая сообщает официальное агентство KUNA.

Xiquinho Silva Кувейт

Так, по итогам выборов в состав совета вошли семь новых членов и ещё три члена сохранили свои места. По данным журналистов, выборы также ознаменовались рекордно низкой явкой. В них приняли участие чуть более 20% избирателей.

Отмечается, что падение интереса к выборам вызвано недавними реформами местного самоуправления Кувейта, которые лишили муниципальный совет ряда существенных полномочий.

Муниципальный совет Кувейта состоит из 16 человек, 10 из которых избираются гражданами страны. В полномочия совета входит сбор некоторых местных налогов и ряд других незначительных функций.