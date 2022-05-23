Мурманск, 23 мая, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Мурманская область получит федеральную поддержку в 100 млн. рублей для субсидирования предпринимателей, которые готовы в этом году построить модульные гостиницы, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис.

Пресс-служба УФСИН России по ХМАО Каркас модульного вагончика

«Туризм — одна из самых быстрорастущих отраслей нашей экономики. По одной заявке можно получить не более 15 млн рублей, софинансирование при этом должно быть стопроцентным», — рассказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области запустили калькулятор арктических льгот для бизнеса.