Джакарта, 23 мая, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что посольство Великобритании в Джакарте подняло флаг ЛГБТ, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Эта акция является очень бесчувственной и вызывает полемику в индонезийском обществе», — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

Министерство иностранных дел напоминает иностранным представителям о необходимости сохранять и уважать культурные ценности, религию и верования, преобладающие в Индонезии.

«Иногда важно выступить против того, что мы считаем правильным, даже если разногласия между друзьями могут сделать это неудобным. Великобритания будет отстаивать права ЛГБТ и поддерживать тех, кто их отстаивает. Мы хотим жить в мире, свободном от всех видов дискриминации», — говорится в заявлении посольства Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, Деви Юка Нида, хафиза из Индонезии заняла первое место в IV Международном конкурсе чтецов Священного Корана, который прошел в Казани.

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