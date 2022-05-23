Вашингтон, 23 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, которого провозгласили миротворцем, пришедшим на смену резкому и непримиримому Дональду Трампу, допустил целый ряд внешнеполитических просчетов, чреватых конфликтами с ядерными державами, пишет Питер ван Бурен в статье, вышедшей 23 мая в The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Так, обострение произошло в отношениях с Китаем, которого Байден, по всей видимости, пытается выставить врагом-автократом, которому в глобальной борьбе противостоят силы демократии. Здесь официальный Вашингтон совершил целый ряд ошибок, в частности, заявив, что США будут защищать Тайвань, пойдя на совместные с Великобританией и Японией операции в Южно-Китайском море, а также подтолкнув Австралию к отказу от контракта на постройку дизельных подводных лодок с Францией в пользу американских атомных.

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«Это привело в ярость Китай и союзницу США по НАТО Францию. Назвав действия Байдена трамповскими, Париж отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры. Так что о возможности того, что Байден сможет когда-либо вовлечь Францию в коалицию против Китая или Китай — против Северной Кореи, можно забыть», — подчеркнул ван Бурен.

Не лучше ситуация и на Ближнем Востоке, где США, в частности, не могут вновь заключить ядерную сделку с Ираном.

Потом нельзя забывать и о России, которая недавно начала свою спецоперацию по денацификации Украины. В связи со сложившейся ситуацией у Байдена было несколько возможных вариантов действий. Во-первых, он мог бы пойти по пути Обамы, объявив Украину стратегически неважной для США, ввести какие-нибудь санкции и, может быть, продать какое-нибудь оружие, при этом много говоря о »поддержке».

Во-вторых, Байден мог бы потребовать от НАТО серьезно отнестись к своей роли защитника свободной Европы и поддержать усилия НАТО по введению санкций и отправке военной помощи Украине.

В-третьих, он мог махнуть рукой на НАТО как на в целом бесполезную организацию и ввести санкции и оказать военную помощь Украине под руководством США.

Наконец, он мог бы связать успех на Украине с престижем США, сделать вид, что НАТО твердо стоит на своем, и направить военные ресурсы США на все, кроме прямого столкновения с Россией.

В свою очередь, Байден посчитал правильным пойти на все указанные шаги, а также сделать так, чтобы на Украине погибло как можно больше российских солдат, что чревато риском прямой конфронтации с Москвой. Эта стратегия спровоцировала первое серьезное упоминание о применении ядерного оружия в XXI веке.

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«Что это за стратегия, когда Байден рискует всем по пустякам? Что это за игровая хитрость сказать своему столь же вооруженному ядерному противнику, что единственный выход — его унижение?» — отметил ван Бурен.

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