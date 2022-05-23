Грозный, 23 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров исключил возможность контрнаступления украинских войск. Сообщения в ряде СМИ о нем чеченский лидер в своем Telegram-канале назвал попыткой поднять боевой дух украинских военнослужащих.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«На фоне безуспешных попыток ВСУ выйти из окружения остальные стремительно теряют боевой настрой, о попытках контрнаступления и речи быть не может. Однако украинские СМИ, как оказалось, не брезгают даже вбросами о якобы контрнаступлении выдуманных войск», — написал Кадыров.

Он также высказал сожаление о том, что кто-то из бойцов ВСУ еще «пытается оказать сопротивление, ведясь на такую банальную ложь».

«Это какое должно быть расположение духа у украинских военнослужащих, если их приходится кормить подобным враньем?» — высказался Кадыров о настроениях в украинской армии.

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