Москва, 23 мая, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Националисты на Украине продолжают применять террористические методы. Об этом 23 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Да, националистических элементы применяют такие методы. Это обязывает наших военных быть начеку и меры превентивные принимать по недопущению повторения таких террористических актов. Националистические элементы продолжают свою деятельность, и, собственно, в этом и цель спецоперации — борьба с ними», — заявил Песков.

Ранее мэр города Энергодар Запорожской области Андрей Шевчик и два его охранника получили ранения при покушении на жизнь градоначальника. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома.

Город находится под контролем Вооружённых сил России.