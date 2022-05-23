Москва, 23 мая, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Милитаризация Европы не приведёт к укреплению безопасности и не будет способствовать стабильности на континенте. Об этом 23 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Евросоюз

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель «не является апологетом дипломатических методов урегулирования проблем, несмотря на должность, которую он занимает».

«И он, в том числе и публично, на постоянной основе демонстрирует склонность к силовым методам, — уточнил Песков. — Здесь как раз идея милитаризации. И идея дальнейшего накачивания Украины вооружениями и так далее. Это всё то, что не будет способствовать укреплению безопасности, стабильности и европейского континента».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз для обеспечения своей безопасности нуждается в Европейских вооружённых силах, «у которых будет более высокий уровень спектра и которые будут стремиться наращивать возможности и силы».

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Он также заявил о необходимости обеспечить в Евросоюзе «совместные закупки вооружений, чтобы компенсировать недостатки европейской обороны и массированного разоружения стран ЕС в предыдущие годы». По словам главы внешнеполитической службы ЕС, европейские страны планируют в ближайшие годы направить €200 млрд в качестве дополнительных затрат на вооружение.

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