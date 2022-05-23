Песков оценил последствия милитаризации Европы
Москва, 23 мая, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Милитаризация Европы не приведёт к укреплению безопасности и не будет способствовать стабильности на континенте. Об этом 23 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель «не является апологетом дипломатических методов урегулирования проблем, несмотря на должность, которую он занимает».
«И он, в том числе и публично, на постоянной основе демонстрирует склонность к силовым методам, — уточнил Песков. — Здесь как раз идея милитаризации. И идея дальнейшего накачивания Украины вооружениями и так далее. Это всё то, что не будет способствовать укреплению безопасности, стабильности и европейского континента».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз для обеспечения своей безопасности нуждается в Европейских вооружённых силах, «у которых будет более высокий уровень спектра и которые будут стремиться наращивать возможности и силы».
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Он также заявил о необходимости обеспечить в Евросоюзе «совместные закупки вооружений, чтобы компенсировать недостатки европейской обороны и массированного разоружения стран ЕС в предыдущие годы». По словам главы внешнеполитической службы ЕС, европейские страны планируют в ближайшие годы направить €200 млрд в качестве дополнительных затрат на вооружение.
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