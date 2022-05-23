Красногорск, , 12:36 — REGNUM В Подмосковье планируют оказать поддержку франшизам. Об этом 23 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

По словам главы Подмосковья, региональные власти будут оказывать финансовую поддержку в виде первоначального взноса для тех, кто решил начать работу по франшизе.

«Мы видим доходность и прибыльность для малого бизнеса, когда используют франшизу», — сказал Воробьев.

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