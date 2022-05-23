Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция объявляла план «Перехват» из-за окровавленного человека в салоне автомобиля, которого избили и похитили у станции метрополитена в Невском районе города. Об этом сообщили 23 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Похищение Clker-Free-Vector-Images

Окровавленного человека, которого насильно посадили в автомобиль, очевидцы заметили вечером 22 мая в Невском районе города. Горожанам показалось, что похищена девушка, которую увезли в неизвестном направлении от станции метро на белой LADA Largus.

Как позже выяснилось, в полицию также обратился 27-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Он рассказал, что у станции метро «Ломоносовская» неизвестные похитили его родственника — 22-летнего мигранта, которого насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

«По городу был введен план операции «Перехват». В результате у дома 72 по улице Бабушкина разыскиваемый автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС. Помимо потерпевшего в автомобиле находились двое его соотечественников, 25 и 27 лет, которые доставлены в отдел полиции для разбирательства», — рассказали в Главке МВД, добавив, что у пострадавшего были обнаружены следы побоев, из-за чего он был госпитализирован в больницу.

В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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