Красногорск, , 12:34 — REGNUM Партия особо чувствительных фотообъективов «Зенитар» для диагностики онкологических заболеваний и туберкулеза в рамках программы импортозамещения была поставлена заказчику Красногорским заводом им. С. А. Зверева (КМЗ). Об этом 19 мая сообщила пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

Рентген аппарат Aniskov

Отмечается, что поставленные фотообъективы будут входить в комплектацию медицинских флюорографов отечественного производства и использоваться для диагностики онкологических заболеваний и туберкулеза.

Также указывается, что устройство было создано КМЗ для фотосъемки в условиях малой освещенности. Кроме того, уточняется, что эта партия будет использована партнером предприятия для производства рентгеновского оборудования в рамках программы импортозамещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на территории Подмосковья планируется реализовать 117 проектов в сфере импортозамещения.