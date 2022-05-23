Лондон, 23 мая, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Британскую компанию по розничным продажам газа Gazprom Energy могут переименовать, чтобы избежать ассоциаций с российской военной операцией на Украине. Об этом сообщает 23 мая газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Компания Gazprom Energy — торговая марка GM& T, Gazprom Marketing & Trading Retail Limited. Компания поставляет в Британию более чем пятую часть газа.

По словам источника издания, радикального ребрендинга не будет, поэтому неясно, «будет ли от этого большая разница».

Как сообщало ИА REGNUM, российская группа «Газпром» в конце марта 2022 года прекратила участие в германской компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, включая GM& T.

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