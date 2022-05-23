Москва, , 12:34 — REGNUM Вряд ли существует возможность обмена украинского политика Виктора Медведчука на военнослужащих ВСУ на сдавшихся военных из «Азовстали». Об этом сегодня, 23 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Виктор Медведчук Официальное интернет-представительство президента России

«Вряд ли можно говорить об обмене Медведчука на пленных с «Азовстали». Это разные категории», — подчеркнул Песков.

Он пояснил, что Медведчук является гражданином Украины. Политик не имеет отношения к Российской Федерации и не является военным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявлял, что задержанного на Украине лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука не обменять на украинских военнопленных, ведь он не гражданин России.

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