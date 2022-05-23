Сеул, , 12:34 — REGNUM США не рассматривают присоединение Южной Кореи к Четырёхстороннему диалогу по безопасности (Quad), который многие рассматривают как партнерство для противодействия Китаю. Об этом 22 мая сообщает агентство Yonhap со ссылкой на слова американского чиновника.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Сообщается, что чиновник сделал это заявление, сопровождая президента США Джо Байдена в его поездке в Сеул.

21 мая президент США провел переговоры на высшем уровне с главой Южной Кореи Юн Сок Ёлем, в ходе которых лидеры двух стран представили общее видение «Глобального всеобъемлющего стратегического альянса» между двумя сторонами.

«В настоящее время не рассматривается возможность присоединения Южной Кореи к Quad», — цитирует Reuters слова чиновника.

Замечания представителя США указывают на то, что в настоящее время Вашингтон не планирует расширять диалоговую площадку.

«Я думаю, что мы должны признать, что Quad все еще развивается, и поэтому мы ищем способы, с помощью которых мы можем укрепить и усилить то, что мы сделали до сих пор, — заявил журналистам другой официальный представитель США в ходе телеконференции 20 мая. — Но в то же время я думаю, что мы приветствуем любую поддержку Quad».

Напомним, что во время предвыборной кампании Юн Сок Ёль пообещал принять участие в различных рабочих группах Quad, таких как группы по изменению климата и технологиям, чтобы постепенно расширять сотрудничество между Южной Кореей и участниками Четырёхстороннего диалога по безопасности.

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