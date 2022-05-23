США не рассматривают присоединение Южной Кореи к диалогу по безопасности
Сеул, 23 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. США не рассматривают присоединение Южной Кореи к Четырёхстороннему диалогу по безопасности (Quad), который многие рассматривают как партнерство для противодействия Китаю. Об этом 22 мая сообщает агентство Yonhap со ссылкой на слова американского чиновника.
Сообщается, что чиновник сделал это заявление, сопровождая президента США Джо Байдена в его поездке в Сеул.
21 мая президент США провел переговоры на высшем уровне с главой Южной Кореи Юн Сок Ёлем, в ходе которых лидеры двух стран представили общее видение «Глобального всеобъемлющего стратегического альянса» между двумя сторонами.
«В настоящее время не рассматривается возможность присоединения Южной Кореи к Quad», — цитирует Reuters слова чиновника.
Замечания представителя США указывают на то, что в настоящее время Вашингтон не планирует расширять диалоговую площадку.
«Я думаю, что мы должны признать, что Quad все еще развивается, и поэтому мы ищем способы, с помощью которых мы можем укрепить и усилить то, что мы сделали до сих пор, — заявил журналистам другой официальный представитель США в ходе телеконференции 20 мая. — Но в то же время я думаю, что мы приветствуем любую поддержку Quad».
Напомним, что во время предвыборной кампании Юн Сок Ёль пообещал принять участие в различных рабочих группах Quad, таких как группы по изменению климата и технологиям, чтобы постепенно расширять сотрудничество между Южной Кореей и участниками Четырёхстороннего диалога по безопасности.
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