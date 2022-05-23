Москва, 23 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Националисты на Украине элементы применяют такие методы, что это обязывает российских военных предпринимать превентивные меры, чтобы не допустить повторения терактов. Об этом 23 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Да, националистические элементы применяют такие методы, это обязывает, конечно, наших военных быть начеку, предпринимать меры превентивные по недопущению повторения таких террористических актов», — сказал Песков, комментируя покушение на мэра города Энергодар Андрея Шевчика.

22 мая Шевчик и два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Взрывное устройство было заложено в электрощитовом шкафу.

В Следственном комитете РФ сообщили, что в адрес мэра неоднократно поступали угрозы от украинских националистов.