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Песков исключил обмен Медведчука на боевиков из «Азова»*
*запрещённая в России организация
Москва,
23 мая 2022, 12:32 — REGNUM Ранее задержанный СБУ оппозиционный депутат Верховной рады Виктор Медведчук не будет обмениваться на боевиков, сдавшихся в плен на «Азовстали». Об этом 23 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Медведчук является гражданином Украины. Он не имеет отношения к России, и он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на «Азовстали», там речь идёт о военных и о членах националистических формирований. Поэтому это совершенно разные категории лиц и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах», — заявил Песков.
Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о том, что российские власти могут рассмотреть вопрос обмена Медведчука на боевиков, сдавшихся на «Азовстали».
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.