* запрещённая в России организация

Москва, 23 мая, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Ранее задержанный СБУ оппозиционный депутат Верховной рады Виктор Медведчук не будет обмениваться на боевиков, сдавшихся в плен на «Азовстали». Об этом 23 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Медведчук является гражданином Украины. Он не имеет отношения к России, и он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на «Азовстали», там речь идёт о военных и о членах националистических формирований. Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах», — заявил Песков.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о том, что российские власти могут рассмотреть вопрос обмена Медведчука на боевиков, сдавшихся на «Азовстали».