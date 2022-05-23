Абакан, , 12:32 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о непогоде.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию синоптиков, 23 мая в Хакасии ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, грозы.

В Аскизском, Боградском, Таштыпском, Усть-Абаканском и Ширинском районах сохраняется высокая пожарная опасность пятого класса. Население призывают строго соблюдать правила противопожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии действует особый противопожарный режим.

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