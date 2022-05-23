Село Домна, Забайкальский край, , 12:32 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ 23 мая известила о вынесении обвинительного заключения по уголовному делу о гибели малолетней девочки в результате нападения собак в селе Домна Забайкальского края.

Собака State Farm

По версии следствия, обвиняемая по месту жительства содержала 13 беспородных собак. При этом, несмотря на наличие обязанности и возможности предусмотреть последствия бесконтрольного выгула принадлежащих ей животных, женщина не предприняла должных мер по обеспечению безопасности граждан, предотвращению причинения вреда их жизни и здоровью за пределами территории домовладения, имеющего ограждение, позволяющее беспрепятственно его покидать.

В результате преступной небрежности обвиняемой стая собак покинула домовладение и 22 января 2022 г. напала на возвращавшуюся домой семилетнюю школьницу, причинив ей несовместимые с жизнью травмы. Животные изъяты у владельца.

Уголовное дело, предусмотрено частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) будет рассмотрено Читинским районным судом Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года семилетняя девочка пропала после школы, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело было со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

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