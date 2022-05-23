Каир, , 12:36 — REGNUM Власти Египта намерены выделить дополнительные средства на развитие инвестиционных проектов в сфере экологии. Об этом 23 мая сообщает Masry-al-Youm со ссылкой на министра планирования и экономического развития Египта Хала Аль-Саида.

Египет Tour102.ru

По его словам, правительство страны начнёт продажу государственных облигаций в поддержку «Стандартов экологической устойчивости» на сумму от $120 до $200 млн.

Чиновник добавил, что деньги будут инвестироваться в экологически чистый транспорт, возобновляемые источники энергии, проекты водосбережения и проекты по рационализации использования природных ресурсов.

Кроме того, отметил он, правительство страны инвестирует более $23 млрд в развитие сети высокоскоростных железных дорог и $25 млрд в проект атомной электростанции.