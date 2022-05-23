Москва, 23 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился дать прогноз о дальнейшем развитии отношений России и Польши.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти, сказал 23 мая Песков журналистам. — Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать».

Ранее Песков отмечал, что отношения России и Польши находятся «на низшем уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши объявили о досрочном прекращении газового контракта с Россией.