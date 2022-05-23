Кострома, 23 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Педагоги Костромского государственного университета составили открытое письмо, в котором обвинили думу региона в «давлении» накануне выборов ректора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Adm44.ru Костромской государственный университет

Документ распространяют внутри образовательного учреждения с целью сбора подписей. В какую инстанцию в дальнейшем планируют его направить, пока не ясно.

«Университет столкнулся с беспрецедентным внешним воздействием со стороны представителей органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций, которые стали проявлять интерес к вузу именно в период выборов ректора. Суть такого воздействия — попытка повлиять на общественное мнение через проведение голосования за кандидатов, выдвинутых на эту должность. Хотим заявить, что рассматриваем подобные действия, а также публичное оглашение их результатов как прямое давление на делегатов конференции, выдвинутых коллективами вуза. Мы выступаем против использования «грязных» политических технологий в пространстве вуза, попыток внешнего воздействия на процедуру выборов», — говорится в письме.

Напомним, ранее Костромская областная дума провела рабочую встречу, в рамках которой кандидаты в ректоры вуза представили депутатам собственный взгляд на развитие университета. Как следует из сообщения, размещенного на сайте заксобрания, парламентариям было предложено оценить работу действующего ректора КГУ Александра Наумова. Большинство дали его деятельности «негативную оценку».