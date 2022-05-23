Костромской университет обвинил думу в давлении на выборах ректора
Кострома, 23 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Педагоги Костромского государственного университета составили открытое письмо, в котором обвинили думу региона в «давлении» накануне выборов ректора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Документ распространяют внутри образовательного учреждения с целью сбора подписей. В какую инстанцию в дальнейшем планируют его направить, пока не ясно.
Напомним, ранее Костромская областная дума провела рабочую встречу, в рамках которой кандидаты в ректоры вуза представили депутатам собственный взгляд на развитие университета. Как следует из сообщения, размещенного на сайте заксобрания, парламентариям было предложено оценить работу действующего ректора КГУ Александра Наумова. Большинство дали его деятельности «негативную оценку».
Справка: выборы ректора образовательного учреждения пройдут 25 мая 2022 года. В этот день работники и студенты университета тайно проголосуют за кандидатов. На пост кроме нынешнего главы вуза претендует проректор по научной работе Владислав Груздев, заведующий кафедрой защиты информации института физико-математических и естественных наук Олег Щекочихин.