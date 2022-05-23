Краснодар, 23 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Болгарский полузащитник Ивелин Попов покидает футбольный клуб «Сочи». Об этом 23 мая сообщает пресс-служба клуба.

Эдгар Брещанов / soccer.ru Ивелин Попов

Отмечается, что 34-летний футболист продолжит свою карьеру в составе софийского «Левски».

Попов сыграл в 19 матчах в сезоне 2021/22 чемпионата России, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В составе команды он ста серебряным призёром чемпионата России.

До этого Попов выступал за «Ростов», «Спартак», «Рубин» и «Кубань».