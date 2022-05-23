Москва, , 12:26 — REGNUM Ответственность за рост цен, прежде всего лежит на президенте США Джо Байдене, а также на главах ряда европейских государств, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Такого скачка цен в этих странах не было с момента энергетического кризиса 70-х годов», — отметил Володин в телеграм-канале.

Что касается нашей страны, вред, который нанесли санкции экономике России, недружественным государствам придётся компенсировать, подчеркнул парламентарий.

Так, по его данным, рост стоимости бензина составил в Австралии — 30,3%, в США — 27,6%, в Канаде — 22,2%, в странах Евросоюза — 19,3%.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, средняя цена на литр бензина в России за неделю с 6 по 13 мая снизилась на одну копейку и составила 50,71 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Кроме того: Во Франции литр дизельного топлива подешевел на 6,5 цента