Симферополь, , 12:26 — REGNUM Житель Симферополя задержан по подозрению в публичных призывах к экстремистской деятельности, об этом сообщила 23 мая пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным силовиков, 29-летний житель крымской столицы разместил в одном из мессенджеров комментарии, которые содержали националистические украинские лозунги и призывы к «осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку происхождения и национальности».

Мужчина дал признательные показания. Он объяснил, что совершил эти действия якобы под влиянием украинских телеканалов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкция статьи о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.