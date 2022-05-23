Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM Капитальный ремонт эскалатора скажется на режиме работы вестибюля станции Петербургского метрополитена «Приморская» на третьей (зелёной) линии, предупредила 23 мая пресс-служба городской подземки.

Станция «Приморская» © Alex Florstein Fedorov, Wikimedia Commons

Так, с 26 мая по 29 июля 2022 года по рабочим дням с 08:00 до 09:00 мск и с 16:00 до 18:00 мск вход в вестибюль станции будет ограничен.

«При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения работы вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока», — отметили в пресс-службе.

Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.

Напомним, что также из-за капремонта до 7 ноября изменил режим работы вестибюль станции «Пионерская» на второй (синей) ветке метро.

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