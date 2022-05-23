Капремонт эскалатора изменит режим работы станции «Приморская» в Петербурге
Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Капитальный ремонт эскалатора скажется на режиме работы вестибюля станции Петербургского метрополитена «Приморская» на третьей (зелёной) линии, предупредила 23 мая пресс-служба городской подземки.
Так, с 26 мая по 29 июля 2022 года по рабочим дням с 08:00 до 09:00 мск и с 16:00 до 18:00 мск вход в вестибюль станции будет ограничен.
«При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения работы вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока», — отметили в пресс-службе.
Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.
Напомним, что также из-за капремонта до 7 ноября изменил режим работы вестибюль станции «Пионерская» на второй (синей) ветке метро.