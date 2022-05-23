Джакарта, , 12:24 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии сделало заявление по поводу последнего решения правительства Саудовской Аравии запретить своим гражданам поездки в страну, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министерство иностранных дел обратилось к Саудовской Аравии с просьбой пересмотреть свою политику, потому что ситуация с COVID-19 в Индонезии намного лучше, даже по сравнению с некоторыми западными странами», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Саудовская Аравия запрещает своим гражданам посещать 16 стран, включая Индонезию. Помимо Индонезии, Саудовская Аравия запретила своим гражданам въезд в Ливан, Сирию, Турцию, Иран, Афганистан, Индию, Йемен, Сомали и Эфиопию.

Правительство президента Индонезии Джоко Видодо ослабило ряд ограничений в связи с COVID-19. К ним относятся отмена обязательных масок на открытом воздухе, отмена обязательного теста ПЦР для прибывающих из-за границы и отмена правил социального дистанцирования.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поздравил Энтони Альбанезе с победой на выборах в Австралии.

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