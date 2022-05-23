Канберра, 23 мая 2022, 12:29 — REGNUM Члены партии «Зеленые» требуют, чтобы в Австралии были приостановлены все новые угольные и газовые проекты. Об этом 23 мая написала газета Financial Times.
Партия, проводящая линию на резкое обострение климатической политики, добилась наилучших результатов за все время проведения федеральных выборов в Австралии. Новый премьер-министр страны Энтони Альбаниз также пообещал ужесточить климатическую политику, но лидер «Зеленых» Адам Бандт не считает обещания лейбористов достаточным.
«План лейбористов вообще не затрагивает 114 новых газовых и угольных проектов, которые находятся в стадии реализации», — сказал политик изданию.
Окончательное распределение мест в Палате представителей Австралии еще не совсем ясно, но не исключено, что лейбористы могут попасть в зависимость от поддержки «Зеленых», чтобы получить большинство в нижней палате парламента.
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