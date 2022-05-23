Канберра, , 12:29 — REGNUM Члены партии «Зеленые» требуют, чтобы в Австралии были приостановлены все новые угольные и газовые проекты. Об этом 23 мая написала газета Financial Times.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Партия, проводящая линию на резкое обострение климатической политики, добилась наилучших результатов за все время проведения федеральных выборов в Австралии. Новый премьер-министр страны Энтони Альбаниз также пообещал ужесточить климатическую политику, но лидер «Зеленых» Адам Бандт не считает обещания лейбористов достаточным.

«План лейбористов вообще не затрагивает 114 новых газовых и угольных проектов, которые находятся в стадии реализации», — сказал политик изданию.

Окончательное распределение мест в Палате представителей Австралии еще не совсем ясно, но не исключено, что лейбористы могут попасть в зависимость от поддержки «Зеленых», чтобы получить большинство в нижней палате парламента.

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