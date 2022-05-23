Красногорск, 23 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. На территории Подмосковья планируется реализовать 117 проектов в сфере импортозамещения. Об этом 23 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

«Сегодня вопросы экономики, новой экономической политики Подмосковья имеют принципиально важное значение. Понимая весь этот натиск Запада по санкциям, мы со своей стороны продолжает реализовывать меры поддержки бизнеса. Всё это имеет для нас первостепенное значение», — сказал Воробьев.

По его словам, в рамках программы импортозамещения на территории Подмосковья планируется запустить 117 проектов, что позволит создать в общей сложности порядка 12 тыс. новых рабочих мест.