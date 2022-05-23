Владимир, , 12:24 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы четыре пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

23 мая выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 448 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 147 тыс. 19 пациентов, в том числе 149 — за последние сутки.

За весь период скончались 3459 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.