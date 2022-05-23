Калуга, 23 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы шесть ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 23 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 20 человек. Днём ранее, 22 мая, в регионе был зарегистрирован 31 случай заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 103 799 человек, 101 101 человек выздоровел.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.