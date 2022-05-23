Тула, , 12:22 — REGNUM Об этом в своём видеообращении, направленном участникам церемонии открытия III Международной исторической школы Российского исторического общества, заявил глава РИО, руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Kremlin.ru

«Сегодня все мы переживаем историческое время. На наших глазах происходят тектонические структурные изменения миропорядка, перемещение центров силы с Запада на Восток и с Севера на Юг. Бывшие гегемоны, в первую очередь США, еще цепляются за свои прежние привилегии, принося в жертву недальновидных союзников, однако даже эти жесты отчаяния не могут обратить время вспять», — сказал Нарышкин.

Он констатировал окончание эпохи однополярности в мире и отметил, что вместо господства «золотого миллиарда» в мире придёт «более справедливое, разумное и честное мироустройство».