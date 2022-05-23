Донецк, 23 мая, 2022, 12:22 — ИА Регнум. За последние сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми 35 человека личного состава. Об этом 23 мая сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 35 украинских националистов, две БМП, два БТР и один бронеавтомобиль КрАЗ «Спартан», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также за это время военные ДНР захватили две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» и одну командно-штабную бронированная машина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков рассказал, что в республике восемь вузов начали выдавать дипломы российского образца.