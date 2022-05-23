Стокгольм, 23 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Члены Рабочей партии Курдистана (РПК) впервые прокомментировали продолжающуюся эпопею на фоне вступления Швеции и Финляндии в НАТО, в которой курдская организация сыграла неожиданную роль. Об этом 23 мая сообщила норвежская газета VG.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

Пресс-секретарь РПК Загрос Хива сказал в разговоре с журналистами, что Турция использовала оборонный альянс, чтобы «заглушить критику массовых убийств, вторжений и нарушений прав человека».

«Вы не должны поддаваться давлению со стороны Эрдогана только для того, чтобы заставить его быть более благосклонным», — сказал он.

Напомним, власти Турции оправдывают свое нежелание видеть Швецию и Финляндию в НАТО тем, что обе страны «поддерживают террористические организации РПК и отряды народной самообороны». Турецкое правительство среди прочего потребовало, чтобы Швеция и Финляндия депортировали 33 лиц, подозреваемых в связях с РПК.