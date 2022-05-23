Киев, , 12:21 — REGNUM Как сообщила Служба безопасности Украины (СБУ), ранее задержанный ею оппозиционный депутат Верховной рады Виктор Медведчук рассказал, что экс-президент Украины Петр Порошенко являлся инициатором незаконной приватизации трубопровода «Самара — Западное направление». Об этом 23 мая сообщается в телеграм-канале СБУ.

Виктор Медведчук Официальное интернет-представительство президента России

«Описывая сущность схемы (приватизации нефтепровода), Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что задержанный депутат Рады рассказал, что для того, чтобы экс-президент Украины мог приватизировать указанный трубопровод, украинскими судами, прокуратурой, антимонопольным комитетом и фондом госимущества принимались соответствующие решения.

Кроме того, уточняется, что Медведчук также рассказал о деталях отладки в 2014–2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины в ДНР и ЛНР, в которой участвовали представители Киева, «начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский газ идёт в Европу через Украину в объёме 43 млн кубометров в сутки, его прокачивают через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».