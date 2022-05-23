Уфа, 23 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Коммунальную технику в 2022 году намерены обновить в Уфе на более чем 15% от имеющегося автопарка. Об этом 23 мая сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поливомоечная техника

Он сообщил, что в Горзеленхозу были переданы еще две комбинированные дорожные машины на базе «ГАЗон Next». Эта техника будет обслуживать скверы и парки: летом их будут использовать для полива цветов, мойки тротуаров, а зимой с их помощью будут осуществлять противогололедную обработку пешеходных зон, пояснил он.

«В комментариях писали, что это «капля в море».Замечу, из таких «капель» и получается «море». Всего в этом году мы закупаем 88 единиц коммунальной техники — это обновление более чем на 15% имеющегося автопарка», — сообщил Мавлиев.

Ранее ИА REGNUM сообщало том, что в Башкирии выделили более 1,4 млрд рублей на закупку коммунальной техники.