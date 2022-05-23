Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Американская военная база Туле на севере Гренландии будет модернизирована, сообщает датская газета Berlingske со ссылкой на доклад контрольного органа США.

Американская военно-воздушная база в Гренландии U.S. Air Force

В документе говорится о выделении миллиардной суммы на нужды США в Арктике, в том числе — на усовершенствование базы Туле.

Эту информацию изданию подтвердили в посольстве США. Дипмиссия предоставила заявление руководства американских ВВС, в котором говорится об устаревшей инфраструктуре объекта и заинтересованности в нём.

В правительстве Гренландии и в парламенте Дании не знают, как именно США хотят модернизировать базу. При этом соглашение между США, Гренландией и Данией обязывает Вашингтон консультироваться с двумя другими сторонами и информировать их об изменении военных планов в Гренландии.

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