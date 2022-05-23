Париж, 23 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб ПСЖ намерен продать бразильского нападающего Неймара в летнее межсезонье. Об этом 23 мая сообщает Le Parisien.

Psg.fr Неймар

По информации издания, 30-летний игрок будет выставлен на трансфер по прямому приказу владеющих клубом представителей Катара. Кроме того, его возможный уход связан с подписанием нового контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

Отмечается, что продажа Неймара будет сложной для ПСЖ, поскольку он был вторым в списке самых высокооплачиваемых футболистов команды после Лионеля Месси. Его зарплата составляет около €580 тыс. в неделю.

Напомним, Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за €222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В нынешнем сезоне он сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.